الأردن تعلن مغادرة 43 شخصا الحجر الصحي بعد تأكد سلامتهم من كورونا

2020/02/05 | 15:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت وسائل اعلام اردنية، اليوم الأربعاء، مغادرة 43 شخصا مستشفى الحجر الصحي بعد صدور النتائج النهائية للفحوصات، وبيان خلوهم من الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

وأفادت إدارة مستشفيات البشير في عمان، بأن عددا كبيرا من الذين غادروا المستشفى، من الطلبة الأردنيين القادمين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة الوباء.

ووصلت طائرة أردنية قادمة من ووهان، السبت الماضي، إلى العاصمة عمان، وعلى متنها 71 مسافرا من بينهم الطلبة الأردنيون الدارسون في المدينة، حيث تم التأكد من خلوهم من الفيروس المستجد "كورونا".

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