الحوثيون يسقطون طائرة للتحالف العربي غربي اليمن

2020/02/05 | 15:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت جماعة أنصار الله(الحوثييين)، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة استطلاع مُسيرة تابعة لقوات التحالف العربي، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت الجماعة، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، "أسقطت طائرة تجسسيه للتحالف شمال منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجماعة السيطرة على طائرة استطلاع للتحالف أثناء تحليقها في سماء قرية الكوعي على أطراف مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

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