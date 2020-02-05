مليونية مرتقبة لرفض محمد علاوي وتدخلات الصدر بالاحتجاجات

2020/02/05 | 15:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ ودق ماضي باشر متظاهرون من #بغداد ومدن الوسط والجنوب بالتحشيد لمليونية جديدة رافضة لتكليف رئيس الحكومة #محمد_توفيق_علاوي بتشكيل الحكومة.وبحسب ناشطين فإن التظاهرات المليونية ستنطلق في جميع […]

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