التوتر مع إيران.. طائرات

2020/02/05 | 15:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رغم أن الولايات المتحدة سحبت أسطولها الجوي من طائرات أنظمة المراقبة الرادارية المشتركة لصد الهجمات "JSTARS" في الشرق الأوسط، إلا أن تقارير أخيرة تشير إلى أن القيادة العسكرية الأميركية أعادت نشر الأسطول في المنطقة.





وذكرت القوات الجوية الأميركية إن طائرات "E-8C JSTARS" نفذت آخر عملياتها ضمن مهام القيادة المركزية في أكتوبر الماضي.

لكن الطائرات، التي يمكنها أن تحدد مواقع الأهداف الأرضية وتتابعها، شوهدت للمرة الأخيرة في قاعدة العبيد الجوية في قطر بتاريخ 16 يناير الحالي، وفقا لما ذكرته القيادة المركزية للقوات الجوية عبر موقعها.





وتزامنت عودة الأسطول وسط توتر متزايد بين واشنطن وطهران، بالأخص بعد أسبوع واحد من غارة أميركية قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في 8 يناير الحالي، لترد إيران بغارات جوية على قاعدة عين الأسد العراقية التي تحوي قوات أميركية.

وذكرت القيادة المركزية أن الطائرات "زودت القادة بمعلومات استخباراتية حساسة وقدرات مميزة على المراقبة والاستطلاع في المنطقة"، لكن لم تذكر القيادات العسكرية المدة التي سيطول فيها استخدام الطائرات في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكره موقع "Military.com".

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