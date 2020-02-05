القيادة الوسطى للجيش الأميركي تعيد نشر طائرات أنظمة المراقبة الرادارية “جي ستارز” انطلاقا من قطر

2020/02/05 | 15:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة “ساحات التحرير” أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأميركي اعادة نشر طائرات أنظمة المراقبة الرادارية “جي ستارز” انطلاقا من قطر بعد ان كانت سحبتها في وقت سابق.وكشف موقع القيادة الوسطى أن الطائرات، التي يمكنها أن تحدد مواقع الأهداف الأرضية وتتابعها، … Readmore

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