2020/02/05 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

لقي نحو 23 شخصاً، بينهم عناصر أمن، مصرعهم بحادثة انهيار ثلجي، الأربعاء (5 شباط 2020)، في ولاية ’’وان’’ التركية، فيما أنقذ عناصر ’’الدرك’’ الأتراك 30 شخصاً آخرين من الحادثة.

ونقلت وسائل إعلام تركية، عن وزارة الداخلية في بيانها، أنه "تم إنقاذ 30 شخصا من بين أشخاص عالقين تحت انهيارٍ ثلجي بولاية وان جنوب شرقي البلاد".

وأضافت، أن "عدد القتلى في الانهيار الثلجي ارتفع الى 23 شخصاً".

وذكرت أن محمد أمين بيلماز، والي "وان"، قال إن "أعمال البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة في مكان الحادث"، مضيفاً أن "5 أشخاص فقدوا أرواحهم خلال انهيار ثلجي، الثلاثاء، أتى على حافلة صغيرة في منطقة على الطريق الواصل بين وان وقضاء بهتشه سراي".

وأشار إلى أن "كتلة ثلجية انهارت على فريق إنقاذ كان يبحث عن عالقين اثنين تحت الثلوج، وتم إنقاذ 30 منهم، ونقلهم إلى المشفى".

وأفاد الوالي "بإرسال مزيد من سيارات الإسعافات وفرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة".

ولفتت وسائل الاعلام التركية الى أن "من بين من تم إنقاذهم، مدير إدارة الكوارث والطوارئ التركية في ولاية وان، عثمان أوتشار، والذي كان برفقة فريق له، في مهمة بحث وإنقاذ عن عالقين تحت الثلوج، قبل انهيار كتلة ثلجية أخرى عليهم".

بغداد اليوم - متابعة

اتهمت سفارة بكين في أوزبكستان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بـ"التشهير بالصين"، بإثارته "قضية معاناة المسلمين في مقاطعة شينغ يانغ الصينية" خلال جولة أجراها في آسيا الوسطى.

وقالت السفارة في بيان على مو

بغداد اليوم - متابعة

قالت وسائل إعلام أمريكية إن شخصين قتلا وأصيب ثالث في حادث إطلاق نار في جامعة Texas A&M University-Commerce.

ونقلت محطة "إيه.بي.سي" عن شرطة الجامعة قولها إنه تم إلغاء جميع المحاضرات التي كانت مقررة اليوم في الج

بغداد اليوم- متابعة

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أحدث صورة لجده عقب إجرائه جراحة دقيقة قبل أيام.

في التفاصيل، نشر عمر الصورة على حسابه في موقع إنستغرام، وعلَّق عليها قائلاً "كل الحب والتقدير".

يشار إلى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصرع 23 شخصاً بينهم عناصر أمن بحادثة انهيار ثلجي في تركيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصرع 23 شخصاً بينهم عناصر أمن بحادثة انهيار ثلجي في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).