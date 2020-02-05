2020/02/05 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

احتضنت قاعة المؤتمرات في اتحاد الكرة، الأربعاء (5 شباط 2020)، المؤتمر الفني للجنة المسابقات من أجل تحديد آلية الدوري، حيث تم تحديدها من مرحلة واحده والتي تنطلق يوم 16 مِن الشهر الحالي باستثناء فريق الشرطة الذي سيكون بحالة انتظار في الجولة الاولى.

وذكر المكتب الاعلامي للاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن المؤتمر "حضره 15 ناديا سيشاركون في موسم 2019-2020، وحددت المسابقات يوم الاثنين المقبل موعدا لإجراء قرعة الدوري الممتاز".

وأضاف، أن "ممثلي الاندية طالبوا ان تكون لجنتا الانضباط والحكام مستمرتين في عملهما خلال مسابقة الدوري بغية تسمية الطواقم التحكيمية في المباريات، فضلا عن متابعة لجنة الانضباط عملها في المسابقة".

وكانت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة قد حددت يوم الاحد المقبل موعدا لتسليم الاندية المشاركة ملاعبها التي ستتبارى عليها.

بغداد اليوم - بغداد

قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، الأربعاء (05 شباط 2020)، اقامة الدوري بطريقة المجموعة الواحدة ومن مرحلة واحدة.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي مقتضب أنها " أجرت قرعة خلال اجتماعها في أربيل، وقررت، اقامة الدوري بطريقة المج

بغداد اليوم/ متابة

أكد إريك أبيدال، المدير الرياضى لنادى برشلونة الإسباني، أن بعض اللاعبين فى الفريق فكروا في تغيير أرنستو فالفيردي لأن هناك لاعبين لم يكونوا راضين ولم يتدربوا بجدية فى عهده.

وكان كيكي سيتين المدير الفنى لنادى برشلونة الإسبانى ق

بغداد اليوم - متابعة

أكدت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية المقربة من ريال مدريد، الأربعاء (05 شباط 2020)، أن صفقة تعاقد النادي الملكي مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي باتت في حكم المؤكدة.

وأشارت ديفنسا إلى أن" مبابي س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة دوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة دوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).