2020/02/05 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #علي_سيريني في المقالات السابقة، تحدثت عن الجوانب السيكولوجية للنخبة الفلسطينية وكذلك لقناة الجزيرة التي تستحق منا وقفة تأمل، و دراسة ومعاينة هادئة، لأن الواقع الذي أفرزته الدواخل النفسية لكلتيهما هو واقع مريض و مؤلم، بكل ما فيه من معانات و هزائم و خداع و نفاق.
من المفيد أن نتحدث عن تكوين قناة الجزيرة قليلا، قبل الحديث عن فلسطين التي تتعمد هذه القناة و النخبة الفلسطينية و أوساط أخرى إبقائها، العلكة المفضلة، و......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#علي سيريني - لماذا فلسطين العلكة المفضلة لقناة الجزيرة و النخبة الفلسطينية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
من المفيد أن نتحدث عن تكوين قناة الجزيرة قليلا، قبل الحديث عن فلسطين التي تتعمد هذه القناة و النخبة الفلسطينية و أوساط أخرى إبقائها، العلكة المفضلة، و......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#علي سيريني - لماذا فلسطين العلكة المفضلة لقناة الجزيرة و النخبة الفلسطينية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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