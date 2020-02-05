2020/02/05 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_سيريني في المقالات السابقة، تحدثت عن الجوانب السيكولوجية للنخبة الفلسطينية وكذلك لقناة الجزيرة التي تستحق منا وقفة تأمل، و دراسة ومعاينة هادئة، لأن الواقع الذي أفرزته الدواخل النفسية لكلتيهما هو واقع مريض و مؤلم، بكل ما فيه من معانات و هزائم و خداع و نفاق.من المفيد أن نتحدث عن تكوين قناة الجزيرة قليلا، قبل الحديث عن فلسطين التي تتعمد هذه القناة و النخبة الفلسطينية و أوساط أخرى إبقائها، العلكة المفضلة، و......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#علي سيريني - لماذا فلسطين العلكة المفضلة لقناة الجزيرة و النخبة الفلسطينية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#علي سيريني - لماذا فلسطين العلكة المفضلة لقناة الجزيرة و النخبة الفلسطينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).