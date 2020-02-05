2020/02/05 | 15:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مؤثرا للمتظاهرين في ساحة اعتصام كربلاء، وهم يبطون على انغام اغنية الفنان كاظم الساهر “بغداد لاتتألمي”.واظهر مقطع فيديو اطلعت عليه “يس عراق”، مشاهد مؤثرة من ساحة اعتصام كربلاء، حيث بكى المتظاهرون بشدة خلال استماعهم للاغنية، قبل ان ينهار احد المعتصمين بالبكاء عند وصول الاغنية لمقطع “بغداد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: لحظات مؤثرة في ساحة اعتصام كربلاء.. “بكاء هستيري” على انغام “بغداد لا تتألمي”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: لحظات مؤثرة في ساحة اعتصام كربلاء.. “بكاء هستيري” على انغام “بغداد لا تتألمي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).