صيادلة ديالى تضع جدولا زمنيا لاغلاق المحال الوهمية لبيع الادوية

2020/02/05 | 16:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت نقابة الصيادلة في ديالى، اليوم الاربعاء، وضع جدول زمني لاغلاق المحال الوهمية لبيع الادوية بالمحافظة .وقال نقيب الصيادلة الدكتور الصيدلاني علي حسين علوان التميمي، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاربعاء، إنه “عقد اجتماعا موسعا مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ودائرة صحة ديالى، وتم مناقشة ملف المحال الوهمية لبيع الادوية في المحافظة […]

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