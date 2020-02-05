تعيين مدير جديد لبلدية العمارة

2020/02/05 | 16:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر محافظ ميسان علي دواي لازم، أمرا بتعيين نورس عبد الرضا، مديرا جديدا لبلدية مدينة العمارة‎.‎ وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاربعاء، ان الأخير، “أصدر أمرا بتعين المهندس نورس عبد الرضا، ‏‏‏مديرا لبلدية العمارة مركز محافظة ميسان”.‏ واضاف، ان” قرار تعيين عبد الرضا، جاء بعد إقالة السابق خالد […]

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