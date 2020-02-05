2020/02/05 | 16:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد : السعودية تصدر بيان رسمي بشأن «إلغاء نظام الكفيل» المستقلة/ أعلنت وزارة العمل السعودية أنه لم يصدر من المملكة أي قرار بشأن إلغاء نظام الكفالة بشكل نهائي.وجاء بيان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، على حسابها الرسمي على “تويتر”، بعدما نشرت صحيفة “مال” السعودية نقلا عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” خبرا عن إلغاء نظام الكفيل في المملكة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد : السعودية تصدر بيان رسمي بشأن «إلغاء نظام الكفيل») نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد : السعودية تصدر بيان رسمي بشأن «إلغاء نظام الكفيل») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).