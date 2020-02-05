أردوغان يمهل الجيش السوري حتى نهاية شباط للانسحاب ويهدد بعملية عسكرية في إدلب

2020/02/05 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجيش السوري حتى نهاية الشهر الحالي للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب.

وهدد أردوغان بشن عملية عسكرية جوا وبرا إن لزم الامر، في حال عدم انسحاب القوات الحكومية السورية خلف خطوط المراقبة التركية حتى نهاية شهر شباط الحالي، لافتا الى ان القوات التركية سترد بشكل مباشر وبدون سابق انذار في حال تعرض الجنود الاتراك الى أي هجوم، وبغض النظر عن الطرف المنفذ للهجوم.

وأضاف اردوغان، أن الهجوم على الجيش التركي في سوريا كان متعمدا، ويعتبر بمثابة نقطة تحول، مشيرا الى ضرورة انسحاب قوات الجيش السوري من حدود اتفاق سوتشي، وبخلاف ذلك فإن تركيا ستتكفل بإنهاء المسألة.

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