تركيا تعلن مصرع 5 وإنقاذ 30 شخصا في انهيار جليدي

2020/02/05 | 16:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح سليمان/ أعلنت وزارة الداخلية التركية إنقاذ 30 شخصا من بين عالقين تحت انهيار جليدي بولاية وان جنوب شرقي البلاد.

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