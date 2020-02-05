2020/02/05 | 16:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يدعو المتظاهرين الى كشف «المخربين وأدعياء الوطنية» المستقلة … أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، انه لا يوجد اي تمييز بين ثوار تشرين وثوار الاصلاح، إلا من له اجندات خارجية.وقال الصدر في تغريدة عنونها بـ “لزاماً ومن اجل العراق”، على صفحته الشخصية في تويتر تابعتها المستقلة، انه “لا تفرق بين طوائف […]

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