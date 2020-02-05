كيف يؤثر “البريكست” على الكرة الإنجليزية؟

2020/02/05 | 16:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة تستعرض تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على كرة القدم الإنجليزية

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