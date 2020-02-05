2020/02/05 | 16:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اثار مقطع مصور، لافراد من القبعات الزرق، وهم يتجولون في حرم الجامعة التكنولوجية، الجدل في الاوساط الشعبية والنخبوية، وذلك بالتزامن مع توجيهات زعيم التيار الصدري لهم بمتابعة عودة الدوام في الجامعات والمدارس، وعودة الحياة الطبيعية.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، افراد من القبعات الزرق التابعين لسرايا السلام بزعامة مقتدى الصدر، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو: القبعات الزرق تتجول في الجامعة التكنولوجية لمراقبة “سير الدوام”.. وردود فعل “غاضبة”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو: القبعات الزرق تتجول في الجامعة التكنولوجية لمراقبة “سير الدوام”.. وردود فعل “غاضبة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).