وصول العراقيين القادمين من الصين وإحتجازهم في مستشفى الفرات قرب مطار بغداد لمدة 14 يوماً (صور)

2020/02/05 | 16:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: هذه مجموعة من الصور لوصول العراقيين القادمين من الصين وإحتجازهم في مستشفى الفرات قرب مطار بغداد، لمدة 14 يوماً، لمواجهة إصابات محتملة بـ”فيروس كورونا”.المواطنون العراقيون وصلوا على متن طائرة إيرانية مستاجرة لحساب وزارة الصحة العراقية.

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