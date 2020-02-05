2020/02/05 | 16:16 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة المسابقات تجتمع بالأندية وتقرر إقامة الدوري الممتاز لكرة القدم الـ 15 بنظام الدوري من مرحلة واحدة

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