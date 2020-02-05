تزامناً مع مقتل سليماني.. واشنطن تعيد نشر طائرات مراقبة متطورة في المنطقة

2020/02/05 | 16:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد موقع أميركي، باعادة نشر أسطولها الجوي من طائرات أنظمة المراقبة الرادارية المشتركة لصد الهجمات "JSTARS" في الشرق الأوسط، رغم الانباء التي اشارت الى سحبها.

وبحسب موقع Military.com فقد ذكرت القوات الجوية الأميركية إن طائرات "E-8C JSTARS" نفذت آخر عملياتها ضمن مهام القيادة المركزية في أكتوبر الماضي.

لكن الطائرات، التي يمكنها أن تحدد مواقع الأهداف الأرضية وتتابعها، شوهدت للمرة الأخيرة في قاعدة العبيد الجوية في قطر بتاريخ 16 يناير الماضي، وفقا لما ذكرته القيادة المركزية للقوات الجوية عبر موقعها.

وتزامنت عودة الأسطول وسط توتر متزايد بين واشنطن وطهران، بالأخص بعد أسبوع واحد من غارة أميركية قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في 8 يناير الماضي، لترد إيران بغارات جوية على قاعدة عين الأسد العراقية التي تحوي قوات أميركية.

وذكرت القيادة المركزية أن الطائرات "زودت القادة بمعلومات استخباراتية حساسة وقدرات مميزة على المراقبة والاستطلاع في المنطقة"، لكن لم تذكر القيادات العسكرية المدة التي سيطول فيها استخدام الطائرات في الشرق الأوسط.

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