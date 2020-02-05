البدء بانتاج اوّل سيارة كهربائية في ايران

2020/02/05 | 16:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن المدير التنفيذي لمجموعة “مبنا” الصناعية عن ابرام مذكرة مع شركة “سايبا” للسيارات، لبدء تصنيع اول سيارة كهربائية ايرانية.العالم – ايران وأوضح عباس علي آبادي على هامش زيارته لمركز الدراسات والابتكار الصناعي التابع لمجموعة سایبا الیوم الاربعاء، أن شركة مبنا الصناعية ومنذ فترة تتابع برنامجا لايجاد البنى التحتية المخصصة لصناعة السيارات […]

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