شرطة الديوانية تجتمع بشيوخ العشائر لمساندة خطة تأمين التظاهرات

2020/02/05 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

أعلنت شرطة محافظة الديوانية، الأربعاء (05 شباط، 2020) عقد اجتماع بحضور العشائر، لمساندة الخطة الأمنية لتأمين التظاهرات في المحافظة.

وذكر بيان لإعلام الشرطة، أن "قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت العميد الحقوقي حيدر حسن منخي، حضر اجتماعا عشائرياً عقد في مقر الفرقة 19 بحضور اللواء الركن جواد عباس الطائي قائد الفرقة 19 مغاوير وعدد من شيوخ ووجهاء العشائر في الديوانية".

وأشار الى أنه "تم خلاله مناقشة الاوضاع التي تمر بها المحافظة".

ولفت قائد شرطة الديوانية، الى أن "المؤتمر أكد على مساندة التظاهر السلمي بعيدا عن التجذابات"، مؤكدا أن "قيادة شرطة الديوانية مستمرة بتنفيذ إجراءات الخطة الامنية الخاصة بحماية المتظاهرين التي كانت قد أعدت في سابق".

وأعرب شيوخ العشائر، وفقا للبيان، عن "شكرهم العميق لأبطال القوات الامنية وذلك للجهد الكبير الذي يبذلونه من أجل الحفاظ على أمن المحافظة".

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وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القيادي بالتيار الصدري، أبو مقتدى ال

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