شرطة بابل تعلن الاتفاق مع التيار الصدري على التنسيق لتجنب تكرار احداث ساحة الاعتصام

2020/02/05 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الاربعاء 5-2-2020، الاتفاق مع التيار الصدري على التنسيق لتجنب ت...





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