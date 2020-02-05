2020/02/05 | 16:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الممتاز مرة أخرى تحت الضغط الدوري بنظام عام من مرحلة واحدة والقرعة الإثنين المقبل الناصرية – باسم الركابي يبدو ان وضع الدوري هو نفسه بوجود الاتحاد وبغيابه ولم تجد الفرق من يحدد لها مصير البطولة رغم انها تقف على بعد أيام معدودات من موعد بدايتها لابل تزداد الأمور تعقيد ومشاكل طالما الأمر يتعلق بالفرق والجهة […]

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