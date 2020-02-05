2020/02/05 | 16:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخبات البارالمبية تنتظم بمعسكرات داخلية وخارجية لدورة طوكيو بغداد – الزمان كشفت الامين العام للجنة البارالمبية الوطنية العراقية كوثر حسين عن معسكرات تدريبية استعدادا للبطولات المقبلة.وقالت حسين لاعلام البارالمبية، ان اربعة معسكرات تدريبية احدهم خارجي في ايران بمدينة شهر كورد بمواصفات داخلية والثلاثة الاخرى داخل العراق في العاصمة بغداد.واوضحت ان المعسكر الخارجي لمنتخب […]

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