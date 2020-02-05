" ياسر قاسم " يصرح حول رجوعه للمنتخب العراقي ...

2020/02/05 | 16:28 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أكد اللاعبياسر قاسم،المنضم حديثاً إلى صفوف فريق أربيلالعراقي، أنه لم يفقد الأمل في العودة إلى صفوف "أسود الرافدين"، خلال المرحلة المقبلة.

ونجح فريق أربيل في التعاقد مع لاعب خط وسط منتخب العراق الأسبق، بعقد يمتد لنهاية الموسم، في أول تجربة احترافية للاعب في الملاعب العراقية، بعد مس...

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