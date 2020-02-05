فى اليوم العالمي للمرض القاتل.. فنانات انتصرن عليه

2020/02/05 | 16:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) – منى شعلان/هى رحلة قتالية طويلة تطلب مزيدا من الصبر العنيد حتى تنتصر فى نهايتها ، كما فعلن بعض الفنانات المحاربات اللاتى واجهن «مرض السرطان»، بشجاعة وفخر ، منتصرين فى النهاية .وفى اليوم العالمى لمرض السرطان ، نستعرض فى هذا التقرير قصص فنانات محاربات أصبن بالسرطان ، وتم شفائهن.-شريهان واجهت الفنانة […]

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