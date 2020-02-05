2020/02/05 | 16:36 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، توجيهات جديدة الى أصحاب “القبعات الزرق”، د...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصدر يكلف “القبعات الزرق” بمهمة “ملزمة”: مهدوا الطريق لكشف المخربين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصدر يكلف “القبعات الزرق” بمهمة “ملزمة”: مهدوا الطريق لكشف المخربين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).