2020/02/05 | 16:36 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
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الصدر يكلف “القبعات الزرق” بمهمة “ملزمة”: مهدوا الطريق لكشف المخربين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، توجيهات جديدة الى أصحاب “القبعات الزرق”، د...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصدر يكلف “القبعات الزرق” بمهمة “ملزمة”: مهدوا الطريق لكشف المخربين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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