السيد الصدر يدعو أصحاب القبعات الزرق إلى التعاون مع القوات الأمنية في كشف المخربين

2020/02/05 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أصحاب القبعات الزرق لتمهيد الطريق امام كشف المخربين بالتعاون مع القوات الأمنية.

وأكد الصدر في تغريدة على منصة تويتر بعنوان “لزاما ومن أجل العراق”، أكد على ضرورة عدم التفريق بين طوائف العراق ومكوناته، إسلامي وعلماني وشيوعي ومسلم ومسيحي وصابئي وشبكي وإيزيدي وكردي وفيلي وتركماني، لا بالفعل ولا بكلمة على الإطلاق، فالجميع من العراق والى العراق فسلام على طوائف العراق وسلام على ثوار العراق.

وأضاف السيد الصدر أنه لا تمييز بين ثوار تشرين السلميين وبين ثوار الإصلاح، إلا من كانت له أجندات خارجية، أو مندس يريد الفتنة، أو يحمل السلاح ضد العراقيين، أو من يريد تعطيل التقدم العلمي، من خلال غلق الصروح الدراسية، فكل هؤلاء ليسوا من العراقيين الوطنيين.

وشدد الصدر على ضرورة الكشف عن المخربين وأدعياء الوطنية من خلال مساعدة القوات الأمنية، داعيا أصحاب القبعات الزرقاء الى تمهيد الطريق لهذه المهمة بسلام ومودة وقلوب مفتوحة.

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