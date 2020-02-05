مجلس القضاء يقبل تظلم مستشارة حذف اسمها من مجلس مفوضية الانتخابات

2020/02/05 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاطب مجلس القضاء الأعلى ديوان رئاسة الجمهورية بشأن تظلم العضوة الفائزة في قرعة مفوضية الانتخابات، إنعام ياسين محمد، واستبدالها بعد ذلك.

وذكر كتاب صادر عن مجلس القضاء، أن المستشارة في مجلس الدولة انعام ياسين محمد، حضرت أمام مجلس القضاء وقدمت طلب تظلم وأوضحت للمجلس أنها لم تحل على التقاعد، وحالياً مستمرة بالخدمة، وعدم دقة ما ورد بكتاب مجلس الدولة.

وأضاف الكتاب، أنه وحيث أنها صاحبة الاستحقاق في عضوية مجلس المفوضين بموجب إجراءات تعيين البديل في حينه المبنية على كتاب مجلس الدولة المذكور آنفاً غير صحيحة، لذا يرى مجلس القضاء إصدار مرسوم جمهوري بتعيين المستشارة إنعام ياسين محمد عضوة مجلس المفوضين بدلاً عن أحلام عدنان لفة.

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