مجددا.. العراق في المرتبة قبل الأخيرة كأسوء جواز في العالم خلال 2020: تفوق على افغانستان فقط!

2020/02/05 | 17:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف تصنيف هنلي عن نشرته الاخيرة للعام الحالي للجوازات الاقوى في العالم 2020، والتي ضمت 107 دولة، احتل العراق فيها المرتبة قبل الاخيرة، حيث بامكانيته زيارة 26 دولة فقط دون تأشيرة سفر، فيما حل الجواز الافغاني المرتبة الاخيرة.وفيما احتفظت اليابان بالمرتبة الأولى، تلتها سنغافورة ثم المانيا، تذيلت سوريا والعراق وافغانستان اخر […]

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