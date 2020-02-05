منذر علي - فشلت اتفاقية الرياض بين اليمنيين وربحت القوى الإقليمية!

2020/02/05 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_علي بعد جهد جهيد ومكر عنيد، أفلحت الحكومة السعودية في 5 نوفمبر 2019 ، في إقناع كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي ، على توقيع اتفاقية سياسية مُزمنة تنفذ بين 5 نوفمبر 2019 - 5 فبراير 2020 .واليوم انتهت الفترة المحددة ولم تنفذ الاتفاقية.ترى لماذا فشلتْ ، ومن الرابح، ومن الخاسر مما جرى؟ كانت الاتفاقية تقضي بتقاسم المناصب الحكومية بين الشمال والجنوب ، وإشراك المجلس ......

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