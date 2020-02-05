2020/02/05 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #غسان_صابور عـودة لـلـجــامـعــة الـعــربــيـة...
ومـشـروع تـرامـب لـلـسـلام بـالـشـرق الأوسـط...بعد مقالي المنشور بالحوار المتمدن من ثلاثة أيام..
بعنوان : " وعن الجامعة العربية "http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=664223غصت يوما كاملا..
بأرشيفات Google و Wikipédia بحثا عن وقائع تاريخية..
أو تدخلات لهذه المؤسسة المفروض أن تفتح طاقات تاريخية وسياسية..
عبر التاريخ..
تتميز به بالد......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - عودة للجامعة العربية...ومشروع ترامب للسلام بالشرق الأوسط...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ومـشـروع تـرامـب لـلـسـلام بـالـشـرق الأوسـط...بعد مقالي المنشور بالحوار المتمدن من ثلاثة أيام..
بعنوان : " وعن الجامعة العربية "http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=664223غصت يوما كاملا..
بأرشيفات Google و Wikipédia بحثا عن وقائع تاريخية..
أو تدخلات لهذه المؤسسة المفروض أن تفتح طاقات تاريخية وسياسية..
عبر التاريخ..
تتميز به بالد......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - عودة للجامعة العربية...ومشروع ترامب للسلام بالشرق الأوسط...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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