غسان صابور - عودة للجامعة العربية...ومشروع ترامب للسلام بالشرق الأوسط...

2020/02/05 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور عـودة لـلـجــامـعــة الـعــربــيـة...ومـشـروع تـرامـب لـلـسـلام بـالـشـرق الأوسـط...بعد مقالي المنشور بالحوار المتمدن من ثلاثة أيام..بعنوان : " وعن الجامعة العربية "http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=664223غصت يوما كاملا..بأرشيفات Google و Wikipédia بحثا عن وقائع تاريخية..أو تدخلات لهذه المؤسسة المفروض أن تفتح طاقات تاريخية وسياسية..عبر التاريخ..تتميز به بالد......

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