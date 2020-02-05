حركة عصائب أهل الحق تنفي خبر اغتيال أمينها العام الشيخ قيس الخزعلي: الغرض منها إشاعة الجدل

2020/02/05 | 17:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد نفت حركة عصائب اهل الحق، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن اغتيال الأمين العام للحركة الشيخ قيس الخزعلي.وقال الناطق العسكري باسم الحركة جواد الطليباوي، في بيان موجز، إن “هذه الإنباء عارية عن الصحة، الغرض منها اشاعة اجواء من الجدل، تضاف الى حالة الجدل في الوضع السياسي العراقي”.وأضاف الطليباوي، “متى ما […]

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