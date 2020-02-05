2020/02/05 | 17:07 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



قال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي ان عدد حالات ومحاولات الانتحار في عموم محافظات العراق بلغت (...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالارقام.. حالات ومحاولات الانتحار في عموم محافظات العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالارقام.. حالات ومحاولات الانتحار في عموم محافظات العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).