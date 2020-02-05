بالارقام.. حالات ومحاولات الانتحار في عموم محافظات العراق


بالارقام.. حالات ومحاولات الانتحار في عموم محافظات العراق
2020/02/05 | 17:07 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

قال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي ان عدد حالات ومحاولات الانتحار في عموم محافظات العراق بلغت (...

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