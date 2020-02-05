عالية نصيف تكشف لـ”العهد” عن طريقة اشتراك القوى السياسية بالحكومة المرتقبة

2020/02/05 | 17:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاربعاء، عن طريقة ستتبعها الكتل السياسية للاستيلاء على حقائب وزارية بالحكومة المرتقبة التي كلف بتشكيلها محمد توفيق علاوي.وقالت نصيف في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية”، ان “أغلب الكتل السياسية تصرح بانها خولت علاوي بحرية اختيار كابينته الحكومة وان تكون الحكومة الجديدة بعيدة […]

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