المرور: تنسيق عالٍ لفتح الطرق والجسور المغلقة في العاصمة

2020/02/05 | 17:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، أن هناك تنسيقاً عالي المستوى لفتح الطرق والجسور المغلقة.

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