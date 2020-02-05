2020/02/05 | 17:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة دولة إرهابية وترتكب افعالا إجرامية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة دولة إرهابية وترتكب افعالا إجرامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).