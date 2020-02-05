2020/02/05 | 17:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال حاكم محلي يوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 21 شخصا لقوا حتفهم بعد انهيار جليدي في شرق تركيا، بينهم أفراد من الشرطة العسكرية ومدنيون كانوا يعملون على إنقاذ ضحايا انهيار جليدي وقع في وقت سابق.وقال محمد أمين بيلمز حاكم إقليم وان بشرق البلاد إن نحو 30 شخصا تم انتشالهم من تحت الجليد.وذكر وزير الداخلية سليمان صويلو في وقت سابق أن مزيدا من الأشخاص يُعتقد أنهم ما زالوا محاصرين، دون أن يحدد عددهم.وأظهرت لقطات تلفزيونية من منطقة بهتشه سراي في فان عشرات الأشخاص يستخدمون المجارف والعصي وسط ثلوج منهمرة ورياح قوية لإخراج سيارات مدفونة وأخرى انقلبت جراء الانهيار.وقال صويلو إن الظروف في المنطقة جعلت من العسير على مركبات الإنقاذ العمل هناك، مضيفا أنه تم سحب عربة من تحت جليد يتراوح ارتفاعه بين أربعة وخمسة أمتار.وكانت فرق الإنقاذ تعمل على انتشال المحاصرين جراء انهيار جليدي وقع يوم الثلاثاء وأودى بحياة خمسة أشخاص.وتم إنقاذ ثمانية من هذا الانهيار ثم وقع الانهيار الثاني أثناء بحث الفرق عن شخصين آخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انهيار جليدي يقتل العشرات ويحاصر آخرين في شرق تركيا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انهيار جليدي يقتل العشرات ويحاصر آخرين في شرق تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).