الإستخبارات العسكرية تستولي على كدسين للأعتدة بالأنبار

2020/02/05 | 17:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افادت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، بالإستيلاء على كدسين للاسلحة والاعتدة في قضاء هيت بمحافظة الأنبار.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، تمكن من الوصول إلى كدسين للاسلحة والاعتدة في وادي المرج بقضاء هيت في الانبار”.وأضاف […]

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