تأزم الاوضاع في النجف بين المتظاهرين و”القبعات الزرق”.. اسلاك شائكة تفصل الطرفين وترقب حذر!

2020/02/05 | 17:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بتأزم الاوضاع في محافظة النجف في محيط ساحة الاعتصام، وذلك بعد تصاعد حدة الخلافات بين المتظاهرين والقبعات الزرق.وبين المصدر ان “المتظاهرين منعوا اصحاب القبعات الزرق من الدخول الى ساحة الاعتصامات بعد قدومهم باعداد كبيرة ينوون دخول الساحة”.وقال شاهد عيان المتظاهر علي السنبلي، في تدوينة رصدتها […]

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