2020/02/05 | 17:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوق الإنسان تدعو الحكومة الى اعادة ما تبقى من الطلبة العراقيين في الصين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/05 | 17:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان تدعو الحكومة الى اعادة ما تبقى من الطلبة العراقيين في الصين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الإنسان تدعو الحكومة الى اعادة ما تبقى من الطلبة العراقيين في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).