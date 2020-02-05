مفوضية حقوق الإنسان تدعو الحكومة لإعادة ما تبقى من الطلبة العراقيين في الصين

2020/02/05 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت مفوضية حقوق الإنسان، الحكومة العراقية إلى إعادة ما تبقى من الطلبة العراقيين في الصين الذين لم يتسنى لهم الالتحاق بزملائهم العائدين الى العراق.

وطالب رئيس المفوضية عقيل الموسوي في بيان، وبالنظر لمجموعة من المناشدات الواردة من عدد من الطلبة عبر قنوات المفوضية الرسمية، من الذين لم يتسن لهم الالتحاق بزملائهم لظروف خاصة بهم، طالب الحكومة والجهات المعنية بتأمين آلية جديدة لعودتهم بالسرعة الممكنة، والعمل على تسهيل عودة جميع أفراد الجالية العراقية المقيمة في مقاطعة ووهان الصينية، موطن فيروس كورونا.

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