الفتح: لن نصوت على برنامج حكومي لا يتضمن خروج القوات الأجنبية من البلاد

2020/02/05 | 17:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف الفتح، عدم التصويت على أي برنامج حكومي لا يتضمن العمل على تنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بانسحاب القوات الأجنبية من العراق.

وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي في تصريح، إن أغلب الكتل والقوى السياسية لن تصوت على برنامج عائم غير محدد بتوقيتات زمنية، أو غير متضمن لآلية خاصة بانسحاب القوات العسكرية الأميركية من العراق، مشيرا الى أن الكتل السياسية سترفض التصويت على البرنامج جملة وتفصيلا، في حال عدم تضمنه لهذين الأمرين.

وأضاف الفتلاوي، أن التوقيتات ستسهل على اللجان النيابية مراقبة الأداء الحكومي ومحاسبة الحكومة في حال تلكؤها بتنفيذ واجباتها وفق التوقيت المحدد لكل بند من بنود البرنامج الجديد.

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