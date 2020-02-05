إيران تعلق على نقلها طلاب عراقيين من الصين

2020/02/05 | 17:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]علق مساعد وزير الصحة الايراني علي رضا رئيسي، على نقل طلاب عراقيين عبر الطائرة الايرانية الى العراق.

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