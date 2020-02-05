ماهي حقيقة اغتيال الشيخ الخزعلي؟

2020/02/05 | 17:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول اغتيال أمين عام عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي.

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