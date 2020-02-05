القوات الامنية تضع اسلاكا شائكة بين متظاهري النجف واتباع التيار الصدري في ساحة التظاهر

2020/02/05 | 17:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وضعت القوات الامنية، اليوم الاربعاء، اسلاكا شائكة بين متظاهري النجف واتباع التيار الصدري في ساحة التظاهر.

وقال مصدر في المحافظة لـ"الغد برس" إن "متظاهري النجف منعوا دخول اتباع التيار الصدري الى ساحة الصدرين".

واضاف ان "اتباع التيار حاولوا الدخول للساحة باعداد كبيرة، بعد تغريدة زعيم التيار مقتدى الصدر".

وتابع ان "القوات الامنية تدخلت ووضعت اسلاكا شائكة بين الطرفين".

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