عبطان يكشف ما جرى في انتخابات اتحاد الكرة 2018 وما دار بينه وبين مسعود

2020/02/05 | 17:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ذكر وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، اليوم الاربعاء، ما حدث في انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم ٢٠١٨، فيما بين انه طالب باشراك اكبر عدد من الخبرات الادارية والشخصيات الرياضية.

وقال عبطان في منشور على صفحته بالفيسبوك واطلعت "الغد برس" عليه "تحدثت ولعدة مرات مع الأخ عبد الخالق مسعود قبل الإنتخابات بضرورة إشراك اكبر عدد ممكن من الخبرات الإدارية والنجوم والشخصيات الرياضية التي تمتلك العلاقات الواسعة على المستويات كافة في الإنتخابات التي تم تحديد شهر أيار من العام ٢٠١٨ موعداً لها".

واضاف "وجهة نظرنا تلك كانت تهدف الى تمكين الإتحاد من تحمل المسؤوليات الكبيرة والمهام الثقيلة التي تنتظر البلد ومنها رفع الحظر عن بغداد والمحافظات الأخرى، بعد النجاح الذي تحقق برفع الحظر عن ثلاث محافظات ودار بيننا أيضاً نقاشاً اخر لا يقل أهمية عن الانتخابات".

وبين "أكدت على أهمية عدم الاكتفاء بالعودة الى الحاضنة الكروية الإقليمية فحسب، فطموحنا كان وبعد افتتاح عدد من الملاعب وسعي الوزارة لأفتتاح ملاعب جديدة ان نكون في مقدمة دول المنطقة في استضافة البطولات الأسيوية والعربية وفعلا وافق الرجل على ذلك".

وتابع ان "ماحصل بعد فترة وجيزة ان السيد رئيس الإتحاد اتفق مع اعضاء الإتحاد وأقسموا جميعا على إبقاء الخريطة السابقة وخوض الإنتخابات بما يضمن تكرار ذات الإدارة، وهذا ما جعلني أتخذ القرار بالإبتعاد عن الإتحاد لكي لا يحسب الأمر وكأنه تدخل حكومي رغم إعتراضي الصريح والحازم لهذا القرار".

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