شاهد: تأزم الاوضاع في النجف بين المتظاهرين و”القبعات الزرق”.. حرق خيم ومطاردات في الشوارع

2020/02/05 | 17:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد مصدر امني، اليوم الاربعاء، تأزم الاوضاع في محافظة النجف في محيط ساحة الاعتصام، وذلك بعد تصاعد حدة الخلافات بين المتظاهرين والقبعات الزرق، فيما اظهرت مشاهد مصورة احتراق عدد من الخيم ومطاردة المتظاهرين من قبل القبعات الزرق.وبين المصدر ان “المتظاهرين منعوا اصحاب القبعات الزرق من الدخول الى ساحة الاعتصامات بعد قدومهم […]

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