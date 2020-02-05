2020/02/05 | 17:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: الديوانية قدم مواطن من أهالي الديوانية، إبلاغا لمساءلة المحافظ زهير علي الشعلان، بشأن مبالغ مالية تخص مشاريع خدمية في المحافظة.وحصلت “العهد نيوز” على وثيقة بالإخبار الذي تقدم به المحامي مصطفى رزاق رحمن، إلى الإدعاء العام طلب خلاله مفاتحة الشعلان بشأن المبلغ المخصص للمشاريع في محافظة الديوانية، البالغ 173 مليار دينار، والذي تمت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إبلاغ للإدعاء العام لمساءلة محافظ الديوانية زهير الشعلان(وثيقة)) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إبلاغ للإدعاء العام لمساءلة محافظ الديوانية زهير الشعلان(وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).